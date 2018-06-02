رونالدو أخبر زملاءه بمغادرته قلعة الريال

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو أخبر زملاءه في ريال مدريد بخصوص مستقبله مع الفريق.

وقال صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو أكد لزملائه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أنه قرر الرحيل عن قلعة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن لاعبي الفريق الملكي يعلمون أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف كانت الأخيرة للنجم الأرجنتيني مع الريال.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الاستغناء عن خدمات رونالدو في الوقت الراهن، وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقد "الدون"، والمقدرة بمليار يورو، لمنعه من الرحيل.

وكان رونالدو قد ألمح لإمكانية رحيله عن ريال مدريد، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقه وليفربول السبت الماضي (3-1)، وزادت الشائعات حول رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد غيابه الثلاثاء الماضي عن الترويج لقميص الفريق الملكي للموسم الجديد.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن رونالدو طالب ناديه بأنه سيبقى في حال دفع له مبلغا ضخما، مقابل كل أسبوع.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو "أخبر ريال مدريد بأنه يريد 1.35 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد"، وأن الأمر سيطرحه رسميا في محادثات العقد.