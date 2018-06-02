روسيا: الموقف السعودي لن يمنع تزويد قطر بصواريخ "إس 400"

صرّح نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أليكسي كوندراتييف، اليوم السبت، بأن موقف السعودية لن يؤثر على خطط روسيا لتزويد قطر بصواريخ "إس 400" للدفاع الجوي.

وقال كوندراتييف لوكالة "نوفوستي": "تنطلق روسيا من مصالحها في توريد إس 400 إلى قطر، وتحقق إيراداً للميزانية. موقف السعودية لا علاقة له بذلك، وخطط روسيا لن تتغيّر".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد ذكرت أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجّه رسالة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أبلغه فيها بأن الرياض ستكون مستعدّة لشن عملية عسكرية على قطر في حال حصلت الدوحة على صواريخ "إس 400".

وعبّر العاهل السعودي، بحسب الصحيفة، عن "قلقه العميق" إزاء المفاوضات الجارية بين الدوحة وموسكو، ومن "العواقب" التي قد تترتب على نصب منظومة "إس 400" في الأراضي القطرية على أمن المجال الجوي السعودي.

وأشارت رسالة العاهل السعودي للإليزيه إلى أن "المملكة مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة"، ردّاً على مساعي الدوحة للحصول على المنظومة الدفاعية، بما في ذلك "العمل العسكري"، قبل أن يطلب الملك سلمان من الرئيس الفرنسي التدخل للمساعدة في منع إتمام الصفقة تحت مبرر "الحفاظ على استقرار المنطقة".

وتعتبر "إس 400" (تريومف) أحدث منظومة للدفاع الجوي في العالم، وهي قادرة على اعتراض كافة أنواع الطائرات والصواريخ المجنحة والبالستية التي تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية وتحلق على ارتفاعات تصل إلى 27 كيلومتراً.