إتمام صلح عشائري بين عائلتي جمعة وأبو حمد شمال القطاع

شهدت مدينة غزة بعد عصر يوم الجمعة الموافق 1/6/2018م، مراسم العفو والتسامح بين عائلتين كريمتين عائلة جمعة من مدينة جباليا البلد شمال القطاع وعائلة أبو حمد من منطقة الزوايدة وسط القطاع، وذلك على خلفية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المرحوم بإذن الله الحاج أبو أيمن أبو حمد، بتاريخ 29/5/2018م، والذي أقيم أمام منزل شقيق الفقيد في منطقة النصر غرب مدينة غزة، برعاية رجال الإصلاح والمخاتير، بحضور وجهاء العائلتين الكريمتين والعديد من الوجهاء والمخاتير ورجال الاصلاح وعلى رأسهم المختار أبو زاهر الوحيدي والمختار أبو عبد الله أبو الحصين، والذين أشرفوا على المصالحة بين العائلتين حتي تم التوصل للعفو العام عن السائق.

عائلة أبو حمد التي تحدث باسمها مختارها الشيخ أبو إبراهيم أبو حمد رحب في بداية كلمته بالجميع كل باسمه ولقبه ومكانته وعلى رأسهم رجال الاصلاح والمخاتير وعائلة جمعة الكريمة وأعلن باسم أبناء المرحوم أبو أيمن وعائلته العفو التام عن السائق لوجه الله تعالى.

وأكد على متانة العلاقة بين العائلتين وما يربطهما من محبة وتقدير، شاكراً مساعي الخير التي قامت بها عائلة جمعة منذ بداية الحادث المؤسف ولم يتوانوا لحظة واحدة، كما وجه الشكر لأبناء المرحوم أبو أيمن الذين قاموا بالعفو والمسامحة منذ اللحظة الأولى، مثمناً جهود رجال الاصلاح على ما بذلوه من جهود عظيمة لإنهاء هذه الحادثة سائلا الله عزوجل لهم الأجر والثواب.

وتابع قائلاً:" قررنا نحن في عائلة أبو حمد ألا نأخذ أي شيء حتى تكاليف العزاء كما أوصى شقيق وابناء المرحوم أن يكون العزاء على نفقتهم، ونشكر آل جمعة الكرام الذين بادروا بدفع تكاليف العزاء إلا أننا رفضنا ذلك ونقول لهم أن أجركم قد وصل بإذن الله".

بدوره أشاد أحد رجال الإصلاح بعائلة أبو حمد الكريمة على تحليهم بالصبر والإيمان بالقضاء والقدر وسرعة استجابتهم ومسامحتهم وعفوهم عن السائق في رابع أيام عزاء المرحوم وعفوهم الكامل عن السائق لوجه الله تعالى.

كما وأثنى على دور رجال الإصلاح في العفو والمسامحة بين العائلتين ووصولهم لإتمام هذا التسامح الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل تحقيق ذلك، مقدماً لهم الشكر لجهودهم في إصلاح ذات البين.

وفي كلمة عائلة جمعة تقدم الحاج أبو لؤي جمعة بخالص الشكر والامتنان لعائلة أبو حمد على عفوهم وكرمهم واحتسابهم ذلك عند الله تعالى، داعياً المولى عز وجل أن يرحم الفقيد الحاج أبو أيمن ويغفر له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد بمختار عائلة أبو حمد الشيخ أبو إبراهيم وأبناء الفقيد (أيمن، أشرف، أكرم، أحمد)، والحاج أحمد أبو حمد "ابو هاني" المقيم في مصر، وابناء المرحوم صالح أبو حمد "أبو سمير" وابناء المرحوم حسين أبو حمد "أبو جبريل" على سرعة استجابتهم وعفوهم ومسامحتهم.

وتابع بالقول:" نشهد الله تعالى بأن آل أبو حمد الكرام رفضوا أن يأخذوا منا آل جمعة درهماً ولا ديناراً ولا عرضاً من أعراض الدنيا، وقد سامحونا وعفوا عنا لوجه الله سبحانه وتعالى".

وفي نهاية كلمته وجه التحية باسم عائلة جمعة في الداخل والخارج لجميع رجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء على جهودهم المباركة التي بذلوها من أجل الله سبحانه وتعالى، ووجه الشكر الجزيل للمختار أبو عبد الله أبو الحصين على جهوده الطيبة في إتمام العفو والمسامحة سائلا الله تعالى لهم أن يكون كل ذلك في ميزان حسناتهم.

وفي ختام حفل المصالحة تم توقيع عقد صك الصلح والتصافح بين الطرفين وتصافح الجميع مباركين للعائلتين ومهنئين على عفوهم وتسامحهم.







