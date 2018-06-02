بوكيتينو يضع مهلة لإتمام انتقاله إلى ريال مدريد

وضع مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، مهلة أمام إدارة فريق ريال مدريد الإسباني من أجل حسم التعاقد معه ليكون خليفة للمدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بوكيتينو يريد قيادة ريال مدريد في الفترة المقبلة، لكنه لا يرغب في الدخول في حرب مع دانييل ليفي، رئيس توتنهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو، أمهل الريال 5 أيام من أجل تكثيف المفاوضات مع توتنهام، حيث يرغب في حسم مستقبله خلال تلك المهلة.

وتقول الصحيفة إن بوكيتينو حصل على وعد من دانييل ليفي، بالرحيل لريال مدريد أو باريس سان جيرمان، لكنه لم يتوقع قرار الفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل هذا الصيف، بل كان يتوقع ذلك في موسم 2019-2020.

وجدد بوكيتينو عقده مع توتنهام في الأيام الماضية حتى 2023، وأكد أمس الجمعة على سعادته في السبيرز.

وأوضحت الصحيفة أن بوكيتينو استقبل مكالمة من "صديق" لمعرفة مدى استعداده لقيادة ريال مدريد، في الفترة المقبلة.