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وقفة تضامنية في بيت لحم احتجاجا على إعدام المسعفة "النجار"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:21 - 02 يونيو 2018
صورة من الوقفة التضامنية صورة من الوقفة التضامنية
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شارك العشرات من المتطوعين في الإغاثة الطبية الفلسطينية في بيت لحم، والنشطاء، في وقفة تضامنية احتجاجية ضد اعدام المسعفة في الإغاثة رزان النجار خلال فعالية مسيرة العودة في قطاع غزة.

واحتشد المشاركون في ساحة المهد ببيت لحم، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور للشهيدة، ويافطات منددة بالجريمة النكراء.

وجرى للشهيدة جنازة رمزية طافوا بها في ساحة المهد.

وقال الناشط في الإغاثة الطبية مازن العزة، إن ما جرى بحق الشهيدة رزان جريمة نكراء يجب على أصحاب الضمائر الحية ودعاة الإنسانية الوقوف بجدية أمامها، ومحاسبة الاحتلال على ذلك، مع ضرورة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

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