فوائد القرنفل للبشرة والشعر

يحتوى القرنفل على الكالسيوم، الحديد، مغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، صوديوم، زنك، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين "سي"، ثيامين، ريبوفلافين، نياسين، وحمض الفوليك وغيرها من العناصر الغذائية الهامة والتي تمد الجسم بفوائد صحية والتي نذكرها في السطور التالية كما ذكرها موقع "organicfacts". تحسين عملية الهضم يساعد القرنفل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على تقليل انتفاخ البطن، وعسر الهضم، وكذلك الغثيان.

الحفاظ على صحة الكبد يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تحافظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى الحد من نمو الجذور الحرة، مما يساعد في الوقاية من السرطان.

الحفاظ على صحة العظام يحتوى القرنفل على مركبات فينولية مثل الأوجينول ومشتقاته، مثل الفلافونات، الايسوفلافون، والفلافونويد، والتي تساعد في الحفاظ على قوة العظام . علاج للصداع يساعد القرنفل على علاج الصداع، من خلال صنع عجينة من القرنفل ومزجها بملح، مع اضافة كوب من الحليب، مما يساعد في علاج الصداع.

مضاد للالتهابات يمتلك القرنفل خصائص مضادة للالتهابات ومسكن الألم، مثل الأوجينول، الذى يعمل على تقليل الالتهاب والحد من الشعور بالألم.