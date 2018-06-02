الاحتلال يمنع 70 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة

منعت سلطات الاحتلال، خلال شهر أيار/مايو الماضي 70 مواطناً فلسطينياً من السفر خارج الأراضي المحتلة، عن طريق معبر "الكرامة"، المنفذ الوحيد الذي يصل الضفة الغربية بالعالم الخارجي عن طريق الأردن.

وقال بيان للشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، إن الاحتلال منع الفلسطينيين الـ 70 من السفر، بحجة "الأسباب الأمنية"، دون إيضاح ماهيتها.

وبينت الشرطة أن قرابة 137 ألف مواطن ومواطنة وزائر سافروا من خلال معبر الكرامة خلال شهر أيار/مايو الماضي، فيما أوقفت الشرطة 151 مطلوبا جنائياً.

وأنشأت "إسرائيل" بعد احتلالها للضفة وغزة، معبرًا إلى الأردن، أصبح يعرف بـ "جسر الملك حسين" أو "معبر الكرامة" (حسب التسمية العربية)، و"جسر اللنبي" (التسمية الإسرائيلية)، حيث يبعد (55 كيلومترًا غرب عمّان)، وتم تخصيصه لتنقل أبناء الضفة الغربية بشكل أساسي.

ثم أضافت إليه معبرًا آخر هو جسر "الشيخ حسين" (90 كيلومترًا شمال عمّان)، كمعبر تجاري، خصص لاحقًا لمرور الإسرائيليين والسياح الأجانب، بالإضافة إلى حملة الهوية الإسرائيلية من فلسطينيي الداخل المحتل.