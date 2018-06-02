ما هي المستوطنات التي طالتها حرائق الطائرات الورقية؟

نشرت القناة الـ14 العبرية، صباح اليوم السبت، صورة توضّح جميع المستوطنات في محيط قطاع غزة التي طالتها نيران الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

ويظهر من الصورة التي نشرتها القناة الحرائق التي اندلعت في معظم المستوطنات الواقعة شرق القطاع، ويستغل الفلسطينيون الرياح الغربية في إطلاق طائرات ورقية وبالونات مذيلة بفتائل مشتعلة تجاه المستوطنات.

وشرع شبان فلسطينيون وضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 مارس الماضي بإِِطلاق مئات الطائرات والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

وأدت هذه الحرائق لخسائر كبيرة في محاصيل وممتلكات المستوطنين الذين ضجوا من فشل الاحتلال في التصدي لهذه الظاهرة السلمية.

يذكر، أنه اندلع حريق، صباح اليوم، في حقول منطقة "كيسوفيم" شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

فيما اندلعت النيران أمس الجمعة في نحو 14 نقطة بمستوطنات غلاف قطاع غزة بسبب هذه الطائرات والبالونات.