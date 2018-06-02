لجنة دعم الصحفيين ترصد 126 انتهاكاً "اسرائيلياً" بحق الصحافة خلال مايو

أكدت لجنة دعم الصحفيين ان شهر أيار/ مايو المنصرم، شهد نسبة عالية من الانتهاكات بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأوضحت اللجنة خلال تقريرها لشهر أيار/ مايو2018 أن قوات الاحتلال استخدمت كافة الأساليب العنجهية والاجرامية لاستهداف الإعلاميين والصحفيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال ممارسة عملهم المهني وتغطيتهم فعاليات مسيرة العودة السلمية، عدا عن استمرار جرائمها ومضايقاتها بحق الصحفيين في الضفة والقدس المحتلتين.

وفي تفاصيل الانتهاكات أفاد تقرير اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين بشكل ممنهج وعنيف، لمنعهم من تغطية المواجهات في الأراضي الفلسطينية ونقل الصورة الحقيقة للاحتلال إلى العالم مما بلغ مجمل عدد الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى(126 انتهاكاً اسرائيلياً).

وبلغت الانتهاكات الداخلية الفلسطينية(11) من الانتهاكات، توزعت بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية بحق الصحفيين

وتنوع استهداف الصحفيين، سواء بالرصاص الحي والمتفجر أو الاعتداء بالضرب أو الرصاص المطاطي أو الغاز المسيل للدموع والتي فاقت (64) إصابة واعتداء في الضفة وقطاع غزة، عدد منهم تعرض لأكثر من إصابة مختلفة في جسده.

ففي قطاع غزة، أصيب أكثر من 55 صحفيا بينهم 7 صحفيات بإصابات متنوعة ، فقد اصيب 17صحفياً بطلق حي ناري ومتفجر وشظايا الرصاص كان من بينهم الصحفيين ياسر قديح ومعتصم دلول واللذان اصيبا برصاص متفجر في البطن، وأصيب ما يقارب22 آخرين باختناق شديد واغماء جراء استنشاقهم الغاز السام، فيما أصيب(17) صحفياً بقنابل الغاز السام بشكل مباشر بأجسادهم، أدت إلى إصابة أجزاء من جسمه بحروق وجروح وكسور، إلى ذلك استهدفت قوات الاحتلال أكثر من (4) سيارات بث بشكل مباشر خلال تغطيتهم مسيرة العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي الضفة المحتلة، سجل تقرير اللجنة (9) حالات إصابة واعتداء من قبل الاحتلال بينهم (2) بالرصاص المعدني الغلف بالمطاط، عدا عن إصابة عدد من الصحفيين بالركل والضرب.

وفي سياق الاعتقالات وثق التقرير(6) حالات اعتقال واحتجاز ، فيما مددت اعتقال(2) اخرين، وتأجيل محاكمة (1)، وفرض امر بالاعتقال عدد(2)، وفرض أمر حبس منزلي عدد(1).

وبشأن المضايقات خلال ممارسة الصحفيين مهامهم المهنية، منعت قوات الاحتلال أكثر من (9) صحفيين من تغطية الاحداث والمواجهات في الضفة المحتلة،

فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل(3) صحفيين قبل أن تقوم باعتقالهم وتعيث فسادا وتفتيشاً في المنازل.

وبشأن انتهاكات الاحتلال داخل سجون الاحتلال أرغمت محاكم الاحتلال(5) صحفيين على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنهم.

في حين مارست سلطات الاحتلال أمر التهديد والتحريض بحق عدد(1).

واستمرار لاستخدام أسلوب التحريض والتآمر مع الاحتلال اغلقت إدارة الفيس بوك صفحات وحسابات لأكثر من (27) صحفياً وموقعا إعلامياً من بينهم موقع قناة فلسطين اليوم الإخبارية، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة الراي الفلسطينية.

انتهاكات داخلية فلسطينية

ووثقت لجنة دعم الصحفيين انتهاكات داخلية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي بلغت( 11) من الانتهاكات، حيث رفضت الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة اخلاء سبيل الصحفي حازم نصر للمرة الرابعة، كما فرضت عليه غرامية مالية قبل ان تفرج عنه لاحقاً، كما اجلت محكمة جنايات نابلس قضية الصحفي طارق أبو زيد، فيما منعت الأجهزة الأمنية في الضفة عدد(2) من التغطية وأداء مهامهم .

وفي قطاع غزة سلجت اللجنة(3) حالات انتهاك تمثلت في احتجاز(1) واستدعاء(1)، ومصادرة معدات عدد(1).

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين لشهر أيار/ مايو 2018

انتهاكات الاحتلال في الضفة المحتلة

1-5-2018: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الناشط في حقوق الاسرى والرسام والمصمم ياسين ابو لفح حتى تاريخ 4 حزيران القادم.

1-5-2018: قوات الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة علا مرشود (22عام)،من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس ، لفترة غير محددة .

1-5-2018: اصابة الصحفي المقدسي وائل السلايمة برصاصة مطاطية اثناء تغطيته لعملية الهدم في قرية العيساوية

2-5-2018:سلطات الاحتلال تصدر امر اعتقال اداري بحق الصحفي موسى صلاح سمحان من رام الله لمدة 4 شهور أمر جديد

3-5-2018: أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، يوم الخميس 3 أيار/مايو 2018، الشاعرة دارين طاطور بتهمة "التحريض على العنف وتأييد منظمات إرهابية"، بسبب منشوراتها على "فايسبوك" (Facbook).

5-5-2018: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيل منزل الصحفي سامر أمين خويرة، مراسل قناة (القدس الفضائية

9-5-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الصحفي محمد نمر عصيدة من تل قضاء نابلس، بالسجن لمدة 15 شهرا و غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

9-5-2018: أغلقت إدارة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، الصفحة الرسمية لفضائية" فلسطين اليوم"، من دون أي مقدمات أو تحذير مسبق .كما أغلق "فيسبوك" حسابات عدد من العاملين في فضائية "فلسطين اليوم" وهم : محمد عثمان, ميرنا الحسين, حسام كلزار, لواء أبو رميلة, مجاهد السعدي, عبد الله العريض, جيهان عوض, فداء نصر.

11-5-2018: الاعتداء على الطواقم الصحفية خلال تغطيتهم مواجهات في مقبرة باب الرحمة بالقدس المحتلة.

11-5-2018: قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتطلق الغاز المسيل للدموع، حيث أصيب طاقم تلفزيون فلسطين بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز باتجاه مكتب الهيئة بالمنطقة الأمر الذي أحدث أيضا أضرار مادية..

11-5-2018: اعتدت قوات الاحتلال على مراسل فضائية فلسطين احمد شاور والمصور محمد عناية ومنعوهم من اكمال تغطيتهم لفعاليات المسيرة الشعبية في كفر قدوم .

13-5-2018: قوات الاحتلال يحاولون منع الصحفيين من توثيق اعتداءات المستوطنين على المواطنين في ترمسعيا شمال رام الله

14-5-2018: منعت الشرطة الإسرائيلية، الطواقم الصحافية من التغطية الإعلامية من خلال دفعهم بقوة، ووضع اليد على الكاميرات وعدسات الهواتف النقالة. وعُرف منهم الصحافية الحرّة ديالا جويحان والتي أصيبت برضوض في ساقها اليمنى من شدة الدفع، ومراسلة قناة "الجزيرة" نجوان السمري، ومراسلة قناة "الميادين" هناء محاميد، ومراسل قناة "الغد العربي" أحمد البديري، ومراسلة تلفزيون "فلسطين" كريستين ريناوي، أثناء تغطيتهم المسيرة الاحتجاجية بالقرب من السفارة الاميركية في القدس.

14-5-2018: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصحفي محمود صقر عصيدة من تل قضاء نابلس وتحقق معه وتفرج عنه في 23/5/2018 بعد أسبوع من الاعتقال.

15-5-2018: الاحتلال يحتجز المصور الصحفي بلال الطويل خلال تغطيته المواجهات وسط الخليل.

15-5-2018: إصابة الصحفي المصور موسى الشاعر برصاصة مطاطية في الظهر اثناء تغطيته للمواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم.

15-5-2018: جنود الاحتلال تعتدي على طاقم تلفزيون فلسطين وهم مراسل فضائية فلسطين احمد شاور والمصور محمد عناية ومنعوهم من اكمال تغطيتهم لفعاليات مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء للذكرى السبعين للنكبة.

16-5-2018: احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مراسل موقع "عرب 48" رأفت أبو عايش ست ساعات، وحوّلته إلى الحبس المنزلي خمسة أيام، أثناء تغطيته تظاهرة احتجاج للطلاب العرب في جامعة بئر السبع.

25-5-2018:الاحتلال يرغم صحفيي إذاعة سنابل المعتقلين من مدينة دورا جنوب الخليل المحتلة، على دفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيقل بعد الافراج عنهم بعد اعتقال دام 22 شهرا ، وهم منتصر نصار، نضال عمرو، واحمد الدراويش، وحامد النمورة.

26-5-2018: الاحتلال يشرعن الممارسة الاجرامية بحق حرية العمل الصحفي من خلال إقرار "قانون حظر تصوير جنود

الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، ما يعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية لتوثيقها".

29-5-2018: محكمة عوفر العسكرية تؤجل محكمة الأسير الصحفي مصعب سعيد من بيرزيت قضاء رام الله لـتاريخ 19/6/2018

31-5-2018: الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي مصعب قفيشة، بعد مداهمة منزل عائلته في #الخليل،

31-5-2018: اقتحمت فجر اليوم منزل مدير المركز الصحفي " أسامة حسين شاهين (35 عاماً)، من دورا جنوب الخليل واعادت اعتقاله ونقله الى جهة مجهولة .

31-5-2018: قوات الاحتلال تعتقل المصور الصحفي وهبي مكية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة

4-5-2018: إصابة الصحفي سامي جمال طالب مطران، 34 عاما، من سكان النصيرات، ويعمل مصوراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية، وأصيب بعيار ناري في ذراعه الأيسر.

4-5-2018: إصابة الصحفي محمود خليل محمود بدر، 21 عاماً، من سكان البريج، يعمل مصوراً صحفياً في المركز الفلسطيني الإعلامي، وأصيب بارتطام قنبلة غاز بالركبة اليمنى.

4-5-2018: إصابة الصحفي خالد لبد منتج الأخبار في مكتب الجزيرة بغزة بالاختناق شرق غزة.

4-5-2018: أصيب الصحفي سليمان أبو ظريفة بقنبلة غاز في قدمه

4-5-2018: إصابة الصحفي عبد الرحيم الخطيب بالاختناق خلال تغطيته للمسيرات شرق خانيونس.

4-5-2018: الصحفي حمزة الشامي أصيب بقنبلة غاز في الكتف وبالاختناق.

4-5-2018: استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر، سيارات البث بشكل مباشر بقنابل الغاز

8-5-2018: إدارة الفيس بوك تعطل ثلاث صفحات تتبع مؤسسة الرسالة للاعلام تحتوي على اكثر من اثنين مليون معجب بالإضافة لحسابات عدد كبير من صحفييها دفعة واحة وهم: رامي خريس، محمد أبو قمر، احمد الكومي، امل حبيب، رولا باو هاشم، حسن مطر، محمود فودة، فادي حجازي، براء الشنطي، محمد هنية، احمد رضوان، معاذ موسى، شادي الهندي، محمد يوسف.

11-5-2018: إصابة طاقم قناة الأقصى بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بكثافة شرق خانيونس

11-5-2018: اصابة الصحفي انس احمد بتقطع بسيط في يده اليمنى و اليسرى وقدمه

11-5-2018: إصابة الصحفي ضياء أبو عون أثناء تغطيته لمواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة.

11-5-2018: إصابة الزميل الصحفي محمد الثلاثيني بقنبلة غاز من قبل الاحتلال في قدمه شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

11-5-2018: اصابة الصحفي ياسر فتحي قديح بقنبلة غاز بالقدم شرق خان يونس

11-5-2018: إصابة الصحفي معتصم احمد دلول برصاصتين حية في الظهر والبطن شرق قطاع غزة.

11-5-2018: إصابة الصحفي محمود الجمل ومؤمن قريقع، ومحمد أبو ريدة

11-5-2018: إصابة الصحفي عماد الافرنجي بالاختناق من قبل الغاز السام الذي اطلقها الاحتلال خلال مشاركته في تغطية فعاليات مسيرة العودة

11-5-2018: إصابة الإعلاميتن ياسمين الناعوق وصافيناز اللوح بالاختناق

11-5-2018: إصابة الزميل الصحفي ثائر ابو رياش اثناء تغطيته للأحداث الدائرة شرق جباليا اليوم

14-5-2018:

إصابة مصور التلفزيون الجزائري عمر حمدان برصاص قناصة الاحتلال بالساق شرق قطاع غزة

إصابة الصحفي فرحان هاشم أبو حدايد 26 عام من صفد برس بطلق ناري في الساق الأيسر في رفح

اصابة الصحفي محمد أبو دحروج مصور شركة زين للاعلام ، طلق ناري في القدم شرق غزة.

إصابة الصحفي أحمد زقوت يعمل في وكالة رويرتز بشظايا طلق ناري بالفخذ خلال تغطيته فعاليات #مسيرة_العودة_الكبرى شرق غزة.

إصابة محمد دويك مراسل وكالة "اتحاد برس" بشظايا طلق متفجر في اليد غزة.

استهداف سيارات الصحافة المتواجدة في منطقة مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بقنابل الغاز

إصابة الصحفي عبد الله الشوربجي بطلق ناري في القدم في مخيم العودة ( بوابة أبو ريدة ) شرق خزاعة

إصابة مصور قناة الأقصى اشرف شامية بالاختناق.

إصابة مصور صحيفة فلسطين ياسر قديح برصاص متفجر بالبطن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

تعرض طاقم قناة الاقصى الفضائية للاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة شرق جباليا

إصابة الصحفية امل حبيب بالاختناق خلال تغطيتها للأحداث شرق غزة.

إصابة مصور الوكالة الوطنية للإعلام عاصم شحادة بشظايا باليد

إصابة الصحفي نهاد أبو غليون من إذاعة فرسان الإرادة بشظايا في الراس في خزاعة.

إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بشظايا طلق متفجر من قبل الاحتلال شرق غزة.

استهداف طاقم قناة سكاي نيوز الإيطالية بقنابل الغاز في منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة.

إصابة الصحفية مريم أبو دقة بالاختناق جراء استهدافها بقنابل الغاز بشكل مباشر.

إصابة الصحفي داوود أبو الكاس من وكالة فلسطين اليوم بشظايا في يده

إصابة الصحفي رافي الملح مصور وكالة وفا بقنبلة غاز في يده.

إصابة الصحفي يوسف فارس مراسل فضائية "خبر" الإيرانية ورئيس تحرير وكالة "نبأ برس" المحلية يوسف فارس بقنبلة غاز.

إصابة الصحفي الحر يحيى تمراز مصور حر برصاص حي في الفخذ شرق البريج.

إصابة الصحفي عصام شحادة مصور الوكالة الوطنية بشظايا في اليد.

إصابة الصحفي عمر عادل مصور شبكة قدس" بقنبلة غاز مباشرة في القدم شرقي بلدة خزاعة.

إصابة الإعلامية ياسمين الناعوق بقنبلة غاز بمنطقة الظهر

إصابة الصحفي محمود العريني ويعمل في قناة أمواج الرياضية بشظية بيده اثناء تغطيته مسيرة العودة شرق غزة

إصابة الصحفية سعاد عكيلة

استهداف الاستوديو الميداني لقناة "الكوفية" المحلية شرق مدينة غزة، بقنابل الغاز، أثناء تغطيتهم مسيرة "العودة الكبرى" في كافة المناطق الحدودية شرق قطاع غزة ، واصابة المراسلة سعاد عكيلة بالاختناق.

إصابة الصحفي ربيع أبو نقيرة من صحيفة فلسطين بالاختناق شرق رفح.

15-5-2018: استهدفت القوات الإسرائيلية، مراسل "شبكة قدس" الإخبارية المحلّية عمر أبو خاطر بقنبلة غاز أصابته في قدمه، أثناء تغطيته مسيرات العودة شرق مدينة خانيونس.

18-5-2018: اصابة القوات الإسرائيلية، مصوّر وكالة "nurphoto" الايطالية مجدي فتحي، بقنبلة غاز مباشرة تسببت في حروق بفخذه اثناء تغطيته في موقع ملكة شرق مدينة غزة .

18-5-2018: إصابة مصوّر وكالة "رويترز" بسام مسعود مرتين، بقنابل الغاز ارتطمت بدرع الحماية وأدت إلى كسر هاتفه النقال، وبعد حوالي الساعة أصيبت بقنبلة مماثلة في أذنه تسبّبت له بجرح استلزم تقطيبه ١٢ قُطبة.

25-5-2018: إصابة مصور وكالة الأناضول التركية الصحفي علي جاد الله بقنبلة غاز في صدره أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

30-5-2018: حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع وكالة الراي الفلسطينية للإعلام للمرة الثامنة وبشكل نهائي.

تفاصيل لانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر أيار/مايو2018

الضفة المحتلة:

1-5-2018: رفضت محكمة الصلح في طولكرم، يوم الإثنين 30 نيسان/أبريل 2018، إخلاء سبيل الصحافي في فضائية "النجاح" حازم ناصر، المعتقل منذ 12 يوماً بتهمة "إدخال أموال غير مشروعة" وذلك للمرة الرابعة.

1-5-2018: رفض أمن مقر الرئاسة الفلسطينية، يوم الإثنين 30 نيسان/أبريل 2018، إعطاء موافقة لمراسل فضائية "الغد العربي" ضياء حوشية لتغطية جلسات المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، الذي يُعقد في مقر الرئاسة في المقاطعة في مدينة رام الله.

1-5-2018: أجّلت محكمة الجنايات الكبرى في مدينة نابلس، يوم 30 نيسان/أبريل 2018، ، النظر في قضية مراسل فضائية "الأقصى" الصحافي طارق أبو زيد، إلى 4 حزيران/يونيو المقبل.

3-5-2018: قررت محكمة الصلح في طولكرم، يوم الأحد 6 أيار/مايو 2018، إخلاء سبيل الصحافي في فضائية "النجاح" حازم ناصر، بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار أردني.

5-5-2018: منع جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة جنين، ، الصحافي الحرّ محمد عتيق، من دخول مهرجان تسوق في المدينة من دون توضيح سبب المنع.

١٦/٥/٢٠١٨: محكمة الصلح في مدينة رام الله، تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الصحافية نائلة خليل والصحافي الحرّ رامي سمارة، بتهم "التشهير والقدح"، بسبب منشورات لهما على "فايسبوك"، إلى 5 أيلول/سبتمبر المقبل.

١٦/٥/٢٠١٨: محكمة الصلح الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة، تؤجل محاكمة مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع غزة الصحافي عامر بعلوشة مرة رابعة لمدة أسبوع، بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا" إلى ١٢ حزيران/ يونيو المقبل للنطق بالحكم.

٢٤/٥/٢٠١٨: محكمة بداية رام الله تؤجل النظر في قضية الصحفي جهاد بركات إلى ٢٨/٦/٢٠١٨ بعد أن طلبت النيابة مهلة لتقديم بينتها.

قطاع غزة

٢/٥/٢٠١٨: محكمة الصلح في جباليا شمال قطاع غزة، تؤجل محاكمة مراسل صحيفة "البديل" المصرية في غزة الصحافي عامر بعلوشة إلى التاسع من الشهر ذاته، بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا"، على خلفية منشوراته على "فيسبوك".

4-5-2018: ، أجهزة الامن في قطاع غزة تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في شارع النصر بمدينة غزة ومصادرة اجهزة وافلام التصوير للطاقم الاعلامي.

17-5-2018: استدعت الأجهزة الأمنية في غزة الصحفي ايهاب فسفوس من خان يونس، جنوب قطاع غز، اليوم الخميس، للتحقيق.