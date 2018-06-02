​الجالية الجزائرية في فلسطين: إعدام النجار جريمة بحق الإنسانية

اعتبرت الجالية الجزائرية في فلسطين، اليوم السبت، إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسعفة رزان النجار (21 عاما)، جريمة بحق الإنسانية.

وأوضح المنسق العام للجالية الجزائرية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا فتح أبو طير أن اعدام قوات الاحتلال لرزان دليل جديد على استمرار تلك القوات في استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر، وتكرار لاستهداف العاملين في الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف، بالرغم من التزامهم بالحيادية الطبية، وبالرغم من وضوح شاراتهم المميزة الدالة عليهم.

وقال أبو طير إن جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل واستهداف المسعفين والطواقم الطبية لا يجب أن يمر دون عقاب من قبل المجتمع الدولي، حيث تشكل هذه الجرائم مساسا خطيرا بقواعد القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير على انتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.