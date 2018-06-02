الأسرى يعلقون خطواتهم التصعيدية مع استمرار مقاطعة المحاكم الاسرائيلية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكدت صباح اليوم للهيئة، استمرار مقاطعة كافة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بكل مستوياتها، مع تعليق كافة الخطوات التصعيدية التي اتخذت خلال الفترة السابقة، وذلك بعد الاتفاق على مساحة جديدة من الحوار الجاد والشامل مع الاستخبارات الإسرائيلية في السجون، يختلف عن الحوار السابق.

ونقلت اللجنة للهيئة، أن العودة الى تعليق كافة الخطوات التصعيدية جاء بعد جلسة حوار مع استخبارات السجون، والتي تم خلالها الاتفاق على جلسة حوار موسعة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت اللجنة للهيئة، ان كل الخيارات التصعيدية ستكون متاحة في حال عدم الوصول الى نتائج إيجابية تخفف من معاناة الأسرى الإداريين، ووضع حد للسياسة الانتقامية التي تمارس بحقهم.

يذكر أن الأسرى الإداريين والبالغ عددهم (500 أسير) يقاطعون محاكم الاحتلال الإسرائيلية منذ 15-2-2018، وتلا ذلك عدة خطوات تصعيدية تمثلت بمقاطعة عيادات السجون، والامتناع عن تناول الأدوية، وكان هناك برنامج لخوض إضرابات فردية وجماعية خلال الفترة المقبلة، ولكنه تم تعليق كل ذلك وفقا للحوارات القائمة حاليا مع استخبارات السجون.