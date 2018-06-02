الحكومة تستنكر "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار حماية الفلسطينيين

استنكرت الحكومة، بأشد العبارات استنفار أميركا لحماية إسرائيل في مجلس الأمن عبر استخدام "الفيتو" وإفشال مشروع القرار الذي قدمته دولة الكويت لتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحافي اليوم السبت، إن: أميركا سارعت بعد ذلك إلى تقديم مشروع قرار لصالح الاحتلال يدين الشعب الفلسطيني، فسقط سقوطا مدويًا إذ لم يحصل سوى على صوت واحد هو صوت الجهة التي قدمته فقط لا غير.

وأكد أن هذا السقوط المدوي للقرار الأميركي يثبت معارضة العالم الكاسحة لسياسة أميركا في الانحياز للاحتلال ومعاداة القوانين الدولية وتعطيل دور المؤسسات الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن.

وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر الى دولة الكويت وإلى كافة الدول التي صوتت لصالح قرار توفير حماية دولية لشعبنا الأعزل في وطنه.

وكان مجلس الأمن قد رفض تبني مشروع بيان تقدمت به أميركا لإدانة الهجمات الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة على إسرائيل وذلك بسبب معارضة روسيا والكويت.

وقال الوفد الكويتي لدى مجلس الأمن إنه لا يستطيع التوافق مع نص البيان الذي أعدته أميركا، داعيًا إلى مواصلة العمل بمشروع قرار تقدم به سابقًا ويقضي بإرسال قوة دولية لحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة.

وأشار وفد الكويت إلى أن مشروع قراره يشمل جميع التطورات المهمة الأخيرة في المنطقة ويتناولها "في سياق صحيح".

وأيد موقف الكويت من مشروع البيان الأمريكي الوفد الروسي مما دفع مجلس الأمن إلى رفض البيان.

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية بمجلس الأمن موافقة جماعية من كل أعضائه 15 دولة.

وأدان مشروع القرار الأمريكي "بأشد صورة" ما وصف بـ"القصف الصاروخي العشوائي على البلدات الإسرائيلية من قبل المسلحين الفلسطينيين في غزة والتي أضرت مواقع للبنية التحتية المدنية".

وطالبت هذه الوثيقة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة "بوقف كل أعمال العنف والاستفزازات"، بما في ذلك على الحدود مع إسرائيل، قائلة إن مثل هذه التصرفات تزيد من صعوبة استئناف المفاوضات.