عقب تشييع النجار.. 3 إصابات برصاص الاحتلال شرق خان يونس

أصيب ثلاثة شبان، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال، النار باتجاه العشرات من المتظاهرين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ادعى جيش الاحتلال اعتقال شابين آخرين حاولا التسلل عبر الحدود.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة عقب تشييع جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار في بلدة خزاعة شرق خانيونس.

وتمكن الشبان من اجتياز السياج الأمني لحدود تلك المنطقة، وقاموا بوضع صورة الشهيدة النجار قرب موقع عسكري داخل الحدود.

بدوره، ادعى الجيش الإسرائيلي، أنه أحبط محاولة تسلل فلسطينيين اثنين من قطاع غزة عبر الحدود.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن الشابين حاولا التسلل قرب موقع عسكري جنوب القطاع، حيث تم تحديد موقعهما من قبل الجنود الذين أطلقوا النار تجاههما قبل أن يفرا من المكان.