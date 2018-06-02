زملاء "هدار جولدين" يطالبون نتنياهو بعدم تنفيذ خطوات انسانية بغزة

كشفت القناة 7 العبرية، أن جنود لواء جفعاتي الذين خدموا مع الضابط هدار جولدين، خلال الحرب الأخيرة على غزة، أرسلوا بالأمس رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة السابعة، فقد طالب الجنود من رئيس وزراء الاحتلال بهذه الرسالة، عدم موافقة حكومة الاحتلال، على تنفيذ خطوات إنسانية بغزة، بدون عودة زميلهم هدار، وأرون شاؤول.

وقالت القناة العبرية، إن الجنود سيقمون خلال الأسبوع القادم بجمع توقيعات غالبية الجنود الذين شاركوا في حملة "الجرف الصامد" على قطاع غزة، من أجل إيصالها إلى وزارة الحرب، لمنع التوصل إلى أي اتفاق مع غزة، بدون عودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة.