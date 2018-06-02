جماهير غفيرة تُشيع الشهيدة النجار وسط مطالبات بالثأر لدمائها

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار إلى مقبرة الشهداء في خزاعة شرق كدينة خانيونس جنوب قطاع غزة والتي استشهدت برصاص قناص الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تأديتها واجبها الإنساني في مسيرة العودة وكسر الحصار أمس الجمعة.

وطالب المشيعون المقاومة بالثأر لدماء الشهيدة النجار، كما هتفوا بعبارات تدلل على استمرارهم بالمشاركة في مسيرات العودة على حدود القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة، استشهاد المسعفة النجار، وهي تقوم بواجبها الإنساني التطوعي لإنقاذ حياة المصابين خلال عشرة أسابيع متتالية.

أوضحت الصحة أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين العزل شرق خانيونس، وعلى الفور حاول فريق المسعفين الذين يلبسون المعاطف الطبية البيضاء التقدم لإخلاء المصابين، وتوجه فريق المسعفين لإخلاء المصابين رافعاً كلتا يديه تأكيداً على عدم تشكيله أي خطر على قوات المحتل المدججة بالسلاح، وعلى الفور أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على صدر المسعفة رزان، مما أدى إلى استشهادها وإصابة عدد آخر من المسعفين.

















