القيادي البطش:الشهيدة "رزان النجار" شهيدة الوحدة في مسيرات العودة

اعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة خالد البطش اليوم السبت ، ان الشهيدة المسعفة "رزان النجار" التي ارتقت برصاص الاحتلال أمس الجمعة "شهيدة الوحدة" في مسيرات العودة.

أكد البطش خلال الكلمة التي ألقاها في تشييع جثمان الشهيدة النجار على استمرار مسيرات العودة والإبقاء على أدواتها السلمية التي تُعبر عن إرادة شعبنا وكلمته الرافضة لكافة مخططات ترامب , ومحاولة دفعه للوطن البديل ، بعيداً عن ارضنا .

وقال البطش "سنستمر بخطين متوازيين وفاءً لدماء شهدائنا وحماية مشروعنا الوطني ، فستكون للمسيرات السلمية خط، والرد على جرائم الاحتلال من قبل المقاومة الفلسطينية خط موزاي ولا يمكن تعطيله".

وشدد على ان الشهيدة رزان النجار شاهدة على غدر الاحتلال "الإسرائيلي", فالاحتلال لا يفرق بين ملائكة الرحمة وغيرها من أبناء شعبنا مما يطالبون بكسر الحصار والعودة بطرق سلمية وبين من يقاوم ويغدر بهم الاحتلال في أماكن رباطهم.

وقال :" العدو يرسل الرسالة تلو الرسالة بقتل مزيداً من أبناء شعبنا ولكننا نتمسك بالرسالة الإنسانية وهي العيش بحياة كريمة , وسط إصرار على اكمال رسالة مسيرات العودة بالطرق السلمية بالتأكيد على حق العودة وكسر الحصار.

وتساءل "اين المجتمع الدولي من جريمة مقتل المسعفة "رزان النجار" ، ذلك المجتمع الذي عجز بالأمس من إصدر قرار يدين الاحتلال ويحمي شعبنا .