إضراب مفتوح عن العمل في بلدية البيرة

أعلنت نقابة العاملين في بلدية البيرة، الإضراب عن العمل، اليوم السبت، "بسبب استمرار المجلس البلدي في التنكر لحقوق العاملين المشروعة والمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابة سابقا".

وقالت النقابة في بيان لها، إنها كانت قد وجهت للمجلس البلدي قبيل نحو شهر ونصف اخطاراً رسميا بضرورة التجاوب مع مطالب العاملين، قبيل اللجوء الى خطوات تصعيدية، الا ان المجلس البلدي لم يتجاوب وأصر على الاستمرار في المماطلة بحسب بيان النقابة ما دفعها الى اعلان الاضراب المفتوح عن العمل.

ونظمت النقابة صباح اليوم وقفة احتجاجية امام البلدية شارك فيه اعضاء النقابة العامة وذلك تعبيرا عن رفضهم لاستمرار المجلس في مماطلة العاملين والتنكر لحقوقهم المشروعة.

واوضح رئيس النقابة محمود عابد مطالب العاملين بضرورة الالتزام بكافة التفاهمات والاتفاقيات السابقة، وعد المسام باي من الحقوق المكتسبة للعاملين، وصرف كافة العلاوات المدرجة في نظام موظفي الهيئات المحلية لمستحقيها، وتثبيت العاملين الذين امضوا اكثر من ثلاثة سنوات وحصلوا على تقييم جيد، والالتزام بالمادة 8 من التعليمات المتعلقة بتنفيذ نظام موظفي الهيئات المحلية بوجوب اعلان داخلي قبيل الاعلان الوظائف الشاغرة خارجيا، وعدم المساس بالرواتب وعدم تجميدها، وتشكيل لجنة مشتركة لحل موضوع الانضمام لهيئة التقاعد الفلسطينية، واحتساب سنوات الاقدمية لكافة العاملين والغاء قرار الفصل بحق احد الموظفين، وعدم عمل خصومات من رواتب الموظفين دون مرجعيات قانونية واسس صحيحة.