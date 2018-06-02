هيئة الأسرى: استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب ماهر قادوس

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن الوضع الصحي للأسير ماهر قادوس، والموجود حاليا في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، قد استقر وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وأوضح عجوة، أن الأسير المصاب قادوس، تعرض لإطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي، خلال رعيه للأغنام بالقرب من مستوطنة في منطقة عراق بورين، حيث تفاجئ بإطلاق حارس المستوطنة الرصاص عليه وإصابه في ساقه اليسرى.

وأشار عجوة أن المصاب قادوس أبلغه انه تم نقله الى المستشفى، بعد حضور قوة من جيش الاحتلال الى المكان، وانه ترك ملقى على الأرض لبعض الوقت وهو ينزف.

يذكر ان الأسير المصاب قادوس (17 عاما)، وهو طالب مدرسة في الصف الحادي عشر، وأجريت له محكمة غيابية اول أمس الخميس في المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم.