اندلاع حريق في كيسوفيم بفعل طائرة ورقية حارقة

اندلع اليوم السبت، حريق كبير في أحراش المستوطنين "الإسرائيليين" بمنطقة كيسوفيم جنوب قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، أن حريق اندلع في حقول زراعية لمستوطنة كيسوفيم، ما دفع طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق.

الجدير ذكره، أن الشبان الفلسطينيين استخدموا الطائرات الورقية سلاحاً لمواجهة العنجهية الاسرائيلية التي استهدفت المتظاهرين السلميين منذ اندلاع مسيرات العودة في 30 آذار مارس الماضي، حيث استخدم الاحتلال القوة المفرطة ضدهم ما أدى لاستشهاد نحو 120 شاباً، وإصابة أكثر من 13 ألف آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن الطائرات الورقية تسببت في خسائر فادحة في للمزارعين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة، تقدر بملايين الشواقل.