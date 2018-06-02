مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يجهش بالبكاء والسبب !

أجهش مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور بالبكاء وهو يستذكر المسعفة رزان النجار التي استشهدت بعد إصابتها برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة أمس الجمعة.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة والتي ناقشت مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لإجهاضه.

وصرح منصور قائلا: "نتيجة التصويت في مجلس الأمن حول مشروع القرار الكويتي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا".

وأفاد مندوب فلسطين في مجلس الأمن بأن الشعب الفلسطيني بملايينه هو ضد الاحتلال وضد إرهاب إسرائيل، وأنه لا توجد قوة في العالم مهما كانت عظيمة أقوى من الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة إن الممرضة رزان أشرف النجار (22 عاما) فارقت الحياة إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال خلال إسعافها للمصابين في مخيم العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.