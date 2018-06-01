وزير العدل: المسعفة النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

قال وزير العدل علي أبو دياك، إن الشهيدة المسعفة المتطوعة رزان النجار، شهيدة اليوم وشاهدة الأمس على الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا على أبواب الحصار الجائر في غزة.

وأضاف أبو دياك في بيان اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي قد أضاف الى سجله الإجرامي وملفات جرائمه البشعة بحق شعبنا جريمة قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق الرصاص القاتل على المسعفة رزان النجار، لتضاف هذه الجريمة البشعة إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا، ضمن سياسة الارهاب المنظم وارهاب الدولة الذي تمارسه "اسرائيل".

ودعا أبو دياك، المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة والمسؤولين والضباط والجنود وكافة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم عدوان موثقة بحق أبناء شعبنا، مضيفا بأن جريمة قنص وقتل المسعفة المبتدئة رزان النجار، يضيف صفعة أخرى للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية ويضيف وصمة عار جديدة لكل الساكتين عن الحق ولكل من يجاملون الاحتلال على حساب دم شعبنا الفلسطيني.

كما دعا أبو دياك أبناء شعبنا الى الوحدة وإنهاء الانقسام البغيض والوقوف صفا واحدا موحدا في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين في معركة الثبات على الحق والشرعية والمشروع الوطني ومواجهة العدوان والارهاب الاسرائيلي، ومواجهة الجريمة المتواصلة لتهويد القدس وطمس هويتها وتاريخها العربي الفلسطيني.

وأكد أبو دياك أن شعبنا لن يقبل بأي صفقة مشبوهة أو حل بديل عن جلاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الواحدة وعاصمتها القدس الشريف.