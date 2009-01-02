تحالف القوى الفلسطينية يؤكدون على أهمية الارتقاء بموقف عربي موحد من اجل فك الحصار عن غزة

فلسطين اليوم: دمشق

أكد قادة فصائل تحالف القوى الفلسطينية من اتصالاتهم وتحركاتهم مع الدول العربية والأسلامية ودول العالم ومع كل القوى والأحزاب العربية والعالمية باتخاذ موقف حاسم وواضح وفاعل ، وإجراءات عملية لوقف العدوان والإجرام الصهيوني ، حيث أن هذا العدوان يستهدف كل الشعب الفلسطيني ويمثل مدخلاً للنيل من الحقوق الوطنية والقومية في إطار مخطط يستهدف كل المنطقة والأمتين العربية والأسلامية.

وجاء في تصريح لأمين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد، أن قادة الفصائل الفلسطينية أكدوا على أهمية الارتقاء بموقف عربي موحد وعملي من أجل فك الحصار الظالم على القطاع ،وفتح معبر رفح فورا وبشكل دائم باعتباره معبراً عربياً، وإدخال المواد الطبية و التموينية ومستلزمات الصمود دون ابطاء لشعبنا في القطاع الباسل.

وتم التأكيد على مطالبة الدول العربية والأسلامية بدعم خيار وبرنامج المقاومة لمواجهة العدوان والاحتلال باعتباره خياراً رئيسياً لمواجهة الهجمة البربرية الصهيونية، وحماية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، وهذا الخيار هو القاعدة والأساس للحوار الداخلي والمصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن اية خيارات او مراهنات أخرى ثبت فشلها .

وطالب قادة الفصائل الدول العربية بسحب المبادرة العربية من التداول في المحافل الدولية، لأن هناك استغلال لها من قبل القوى المعادية لشطب حق العودة والنيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية وتمرير مخطط التصفية للقضية الفلسطينية والهيمنة على المنطقة .