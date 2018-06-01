تظاهرة في حيفا دعماً لغزة

شارك المئات في مدينة حيفا، مساء اليوم، الجمعة، في تظاهرة غضبٍ تحت عنوان من "حيفا إلى غزّة... وحدة دمٍ، مصير مشترك".

وانطلقت التظاهرة في ساحة الشهيد باسل الأعرج، وشارك فيها المئات.

وقالت مصادر صحفية إن الشرطة الإسرائيليّة استقدمت قواتٍ كبيرةً للمكان، بينها أفراد من حرس الحدود الإسرائيليّ، وإنها استخدمت طائرات مسيّرة من دون طيّار لمراقبة المتظاهرين.

وشهدت مدينة حيفا، الأسبوع الماضي، سلسلة مظاهرات في مواقع مختلفة من المدينة، شارك فيها مئات المتظاهرين، وهتفت لغزّة ضد المجزرة المستمرّة، وبلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي إذ شنّت الشرطة الإسرائيليّة حملةً شرسة ضدّ مئات المتظاهرين، كما اعتقلت السلطات الإسرائيليّة 21 ناشطًا وناشطةً لأكثر من 65 ساعة، لتفرج عنهم المحكمة، لاحقًا، بعد تعرّضهم لضرب مبرح داخل مراكز الاعتقال، نُقل بعضهم، إثره، إلى المشافي لتلقّي العلاج.