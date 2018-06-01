الجهاد الإسلامي: دماء رزان النجار ستبقى شاهدة على إرهاب الاحتلال

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، المسعفة والناشطة في العمل الإنساني رزان النجار التي ارتقت شهيدة برصاص الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، أثناء قيامها بعملها التطوعي في انقاذ الجرحى شرق خان يونس.

و أكدت الحركة في بيان لها "تلقت وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه على أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى شاهدة على ارهاب الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه.

و وجهت الحركة التحية والتقدير لجماهير شعبنا الوفية التي شاركت بكثافة في الجمعة العاشرة من مسيرات العودة وكسر الحصار (جمعة من غزة إلى حيفا دم واحد ومصير مشترك ) .

و قالت إن هذه المشاركة دليل قوة وإصرار على مواجهة سياسات الاحتلال والتصدي لعدوانه بوحدة الصف وثبات الموقف المستند إلى قوة الحق واستبسال المقاومة الابية التي تحمي هذا الحق وتدافع عنه .

كما وجهت حركة الجهاد بالتحية لكل الجرحى الأبطال ، مؤكدة على العمل جنبا إلى جنب مع كل القوى والمؤسسات من أجل توفير الرعاية اللازمة لهم.