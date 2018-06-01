الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تعلن الجمعة القادم "جمعة القدس"

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة و كسر الحصار عن غزة انتهاء فعاليات جمعة "من غزة الى حيفا_ وحدة دم و مصير مشترك"، التي نظمت اليوم عن الحدود الشرقية لقطاع غزة، ممهورة بدماء الشهيدة رزان النجار، التي استشهدت جراء إطلاق الاحتلال الرصاص نحوها أثناء عملها التطوعي في اسعاف الجرحى شرق خان يونس.

و أكدت الهيئة استمرار فعاليات مسيرة العودة الجمعة القادم تحت عنوان "جمعة القدس"، و عدم توقفها كي يسمع العالم مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة و كسر الحصار.

و أكدت الهيئة في بيان صحفي لها أن فشل المنظومة الدولية في حماية المتظاهرين العزل من جنود الاحتلال الذين يقنصون - بدم بارد - اطفال شعبنا عبر افشال اصدار أي قرار لإدانة الاحتلال بمجلس الامن الدولي لهو أكبر دليل على فساد هذه المنظومة التي تحركها الإدارة الأمريكية المتصهينة التي تبرر للعدو ارتكاب جرائمه - و في أحسن أحوالها تساوي بين الضحية و جلادها !! - .

كما حملت الهيئة العدو مسئولية التصعيد ضد شعبنا، كما وجهت التحية لمقاومتنا الباسلة التي لقنت العدو درسا في الرجولة والفداء وارغمته على العودة لاتفاق القاهرة 2014 "وقف اطلاق للنار بشكل متزامن ومتبادل " من اجل اعطاء الفرصة لاستمرار مسيرات العودة الجماهيرية كي تصل الى أهدافها المعلنة لا ننسى الدور المصري الذي رعى مجددا وقف النار وفق تفاهمات القاهرة 2014 .

و دعت الهيئة كافة المؤسسات العربية والإسلامية للقيام بدورها في حماية القدس وتعزيز صمود أهلها ومحاسبة ومقاطعة كل الدول التي تنقل سفاراتها للقدس. مناشدة ابناء امتنا والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم عن شعبنا في القطاع .

كما دعت الهيئة جماهير شعبنا وامتنا للمشاركة في " (مليونية القدس) في ذكرى احتلالها واحياء ليوم القدس العالمي " والتي ستبدأ فعالياتها في 5-6- بقافلة العودة وتنتهي يوم الجمعة القادم .

سابعا: تدعو الهيئة الوطنية للعودة وكسر الحصار لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق مؤكدين على أن سلاح العلم هو الرديف و السند لسلاح المقاومة.