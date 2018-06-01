ترامب يوكل مهمة تطوير العلاقات مع السلطة لسفير امريكا بــ "اسرائيل"

أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامًا أخرى لسفير بلاده في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، تتعلق بتطوير العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

أكدت القناة السابعة العبرية اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب وسّع من مهام السفير الأمريكي في مدينة القدس، ليكون مسؤولاً عن تجديد العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، وإنشاء "خط مفتوح" بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي، بعد تدهور العلاقات بينهما في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت القناة على لسان السفير الأمريكي السابق دان شابيرو، أن مثل هذه الخطوة ستقوض طموح الدولة الفلسطينية القادمة، خاصة مع رفض الفلسطينيين الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.