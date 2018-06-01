داعية سعودي: يجوز لمشجعي كأس العالم الإفطار في رمضان

أفتى رجل الدين السعودي، رضوان الرضوان بجواز الإفطار لجميع المشاركين في كأس العالم في روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الرضوان أن هؤلاء " في حكم المسافر سواء كان سفرهم يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع في الصلوات والفطر في الصيام، خصوصاً إن شق عليهم الصوم، وليس عليهم نوافل، وإذا أرادوا أن يصوموا فلا بأس".

ويشار إلى أن مراجع دينية أجازت للاعبي المنتخب السعودي الإفطار أثناء مشاركتهم في كأس العالم، فيما شككت آراء أخرى في جواز الإفطار للمشجعين والإعلاميين والعاملين في القطاعات المشاركة في كأس العالم، من الناحية الشرعية.