"أمواج" تقيم حفل إفطارها السنوي بحضور الأسرة الرياضية

أقامت مؤسسة "أمواج" الرياضية حفل إفطار جماعي للأسرة الرياضية، تخلله تكريم فريق الصداقة بطل كأس الكرة الطائرة، والكابتن خالد العرقان نجم فلسطين للكرة الطائرة، وعبد الله سلامة قائد شباب رفح المعتزل حديثاً، وذلك مساء اليوم الخميس، في منتجع "الشاليهات" على شاطئ بحر غزة، برعاية ودعم من دولة قطر.

وحضر الاحتفال نخبة من قيادة العمل الرياضي في الاتحادات والأندية، والفرق المتوجة بألقاب البطولات المتنوعة في الآونة الأخيرة، وحشد كبير من الكوادر، وأعضاء مجالس الإدارات، ووسائل إعلامية مختلفة.

وقدم عبد السلام هنية رئيس "مؤسسة" أمواج الرياضية خلال كلمته شكر هو تقديره إلى دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، لما تقدمه الدوحة وحكومتها من دعم كبير متنوع إلى مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، والمرافق والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، ودعم الجانب الرياضي، خاصاً بالشكر سعادة السفير محمد العمادي، الذي لا يكل ولا يمل في تقديم مد يد العون لأبناء قطاع غزة.

ورحب هنية بجميع الكوادر والأسرة الرياضية، في مقدمتهم الأخ محمد العمصي نائب الأمين العام للجنة الأولمبية، وجميع العاملين في مكتب السفير القطري، خاصةً الفرق المتوجة مؤخراً، وفي مقدمتها شباب خان يونس بطل الكأس، خدمات البريج بطل السلة واليد، الصداقة بطل كأس العودة للكرة الطائرة، أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبطال ألعاب القوى.

وقدمت "أمواج" مكافأة مالية لفريق الصداقة المتوج قبل أيام بكأس "العودة" للكرة الطائرة بقيمة (1500) دولار، كما قدمت درعاً تكريمياً لكل من الكابتن خالد العرقان نجم فلسطين للكرة الطائرة، وعبد الله سلامة قائد شباب رفح المعتزل مؤخراً.