الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.

وهاجم جنود الاحتلال المشاركين بالمسيرة، بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لدى وصولهم إلى منطقة "بوابة العصفور"، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وقالت مصادر محلية إن مسيرة اليوم جاءت إحياء للذكرى 17 لاستشهاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل الحسيني، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية.