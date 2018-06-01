احتجاجات كبيرة في الأردن الأمن يفضها بالقوة

انطلقت عدة مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات أردنية للمطالبة بإقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي، ووقف السياسات الاقتصادية التي "أفقرت المواطن" بحسب نشطاء وسحب قانون ضريبة الدخل الذي لقي رفضا شعبياً.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة حاشدة في منطقة وسط البلد انطلقت أمام الجامع الحسيني، ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بإسقاط الحكومة ورد قانون الضريبة.

وهتف مشاركون في مسيرة الحسيني "يا نواب العطاءات، بعتوا الشعب بالدولارات" و "هي هي هي.. حكومة حرامية" و "يا نواب المناسف ما شفناكم بالمواقف".

وفي محافظات الزرقاء (وسط) والكرك (جنوب) والمزار الجنوبي خرجت مسيرات مطالبة برحيل الحكومة وداعية للتراجع عن قانون الضريبة.

وحاول نشطاء التجمع في منطقة الدوار الرابع المجاور لمقر رئاسة الحكومة، لكن قوات الأمن طوقت المكان ومنعت الوصول إليه ونشرت العديد من الآليات المصفحة لمكافحة الشغب.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لفض محاولة تجمع لنشطاء عند مقر رئاسة الحكومة بالقوة واعتقال عدد من المشاركين.