مطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية "التجسس الأمني"

طالب رئيس حزب العمال "الإسرائيلي" آفي غاباي الجمعة، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد معلومات كشفها رئيس سابق لـ "الموساد"، تتعلق بالتجسس على مسؤولين أمنيين.

وقال غاباي في تصريحات نقلتها القناة "الإسرائيلية" الثانية، إنه "من غير المناسب أن يتولى قمة الهرم، رئيس الوزراء يطلب من رئيس الشاباك التجسس على زميليه"، مضيفا أنه "يجب على نتنياهو ألا يكون رئيس لجنة قادة الأجهزة الأمنية؛ بل عليه الذهاب إلى البيت (..)، ولا يوجد أي شرف في أفعاله هذه، لقد داس على قدسية الدولة والأمن".

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي السابق (الموساد) تامير باردو، كشف الخميس خلال مقابلة تلفزيونية، أن نتنياهو طلب التجسس عليه ورئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس، فور تسلم مهامهما عام 2011، مشيراً إلى أن رئيس الشاباك السابق يورام كوهين رفض طلب نتنياهو.

وأوضح باردو الذي ترأس "الموساد" بين عامي 2011 و2016 أن نتنياهو طلب استخدام "قدرات الجهاز (الشاباك) الخاصة (لهذا الغرض)، في أول شهرين من تولي غانتس وباردو مهامها".

في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي تصريحات باردو، قائلاً إنها "ادعاءات باطلة بشكل مطلق".