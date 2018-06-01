مجلس الامن يصوت مساء اليوم على قرار لحماية الفلسطينيين

يصوت مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته الكويت يدعو الى توفير حماية دولية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فيما أكدت واشنطن انها ستستخدم "حتما" حق النقض (الفيتو) ضده.

وسيطرح النص للتصويت الساعة 15,00 (19,00 ت غ) الجمعة (عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة المقبلة حسب التوقيت المحلي في فلسطين).

وعشية جلسة مجلس الامن، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي ان النص الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية يعتمد "نهجا منحازا مفلسا اخلاقيا ولن يؤدي سوى الى تقويض الجهود الجارية نحو "السلام" بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين".

وطرحت الولايات المتحدة مسودتها الخاصة للقرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتحمّل حماس من خلاله مسؤولية التصعيد الاخير في غزة وتطالب بأن توقف حركتا حماس والجهاد الاسلامي "كل الانشطة العنيفة والاعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي" على حد زعمها.

ولم يعرف ما إذا كان سيحصل تصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي الذي قد يفشل في الحصول على دعم كاف.

وكانت الكويت قدمت مشروع قرارها قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بنشر قوة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالي ستين منهم بنيران "إسرائيلية" على الحدود بين "إسرائيل" وقطاع غزة في يوم واحد.

ومنذ أواخر آذار/مارس، قتل 122 فلسطينيا على الأقل بنيران "إسرائيلية"، غالبيتهم على امتداد السياج الفاصل، فيما لم يُقتل أي "إسرائيلي".

وتدعو النسخة النهائية من مشروع القرار الكويتي إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير حول امكانية وضع "آلية لحماية دولية".

وقالت هايلي ان "الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو حتما ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت".

وستكون هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها هايلي الفيتو لعرقلة اجراء للأمم المتحدة يتعلق بالصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".

وقد لجأت إلى حق النقض في كانون الاول/ديسمبر ضد نص يرفض قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، فيما كان القرار الدولي لقي تأييد الدول الـ 14 الاخرى الاعضاء في المجلس.

ويواجه مجلس الامن الدولي منذ أسابيع مأزقا بشأن طريقة معالجة أعمال القتل الاسرائيلية في قطاع غزة. وحذر موفد للامم المتحدة خلال الاسبوع الجاري من ان هذه الازمة يمكن ان تتصاعد لتصل الى حرب.

وقالت هايلي ان مشروع القرار الذي قدمته الكويت "يدعو اسرائيل الى الكف فورا عن الاعمال التي تقوم بها دفاعا عن النفس لكنه لا يشير الى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات الامن والمدنيين الاسرائيليين".

ووجهت تحذيرا واضحا الى الدول الاوروبية والدول الاعضاء الاخرى في المجلس، موضحة ان اختيار "التصويت لمصلحة هذا القرار سيكشف افتقادها الى القدرة على المشاركة في اي مفاوضات تتمتع بالصدقية بين الطرفين".

وأكد منسق الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الامن الدولي الاربعاء ان أعمال العنف الاخيرة هذه تضع قطاع غزة على حافة حرب.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يلجأون الى الجمعية العامة للأمم المتحدة اذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن.