الاحتلال يعتقل شاعرة فلسطينية بسبب قصيدتها

طالبت النيابة العامّة "الإسرائيلية" بإنزال عقوبة السجن بالشاعرة الفلسطينية دارين طاطور لمدة تراوح بين 15 و 24 شهراً.

وأجلّت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" إصدار العقوبة إلى نهاية شهر حزيران/ يونيو بعدما أدانتها قبل شهر بالتحريض على الإرهاب والاتصال "مع جهات وصفتها المحكمة بالعدوّة".

وجاء الاعتقال بسبب قصيدة كتبتها طاطور بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، إضافة إلى مشاركتين في "فيسبوك" أبدت فيهما تخوفها من إمكانية أن تكون "الشهيدة القادمة"، وذلك في أعقاب جريمة إعدام الطفل محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين.

وبعد شهور، قضتها في المعتقل أفرج عنها، وأخضعت للحبس المنزلي، ومنعت من استخدام الإنترنت أو إجراء أي اتصالات، وجرى لاحقاً تخفيف بعض القيود التي فرضت عليها، بينما تستمر محاكمتها في القضية نفسها.