تعرف إلى المدرب المحتمل لخلافة زيدان في ريال مدريد‎

أعلن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، بعد أيام فقط من إحرازه دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وأثارت استقالة زيدان جدلا واسعا وحزنا عميقا في أوساط ريال مدريد، لا سيما أن المدرب الفرنسي حقق 9 بطولات من أصل 13 نافس عليها خلال ثلاث سنوات قضاها في النادي الملكي.

ورغم طرح عدة أسماء بديلة لخلافة زيدان، مثل الألماني يورغن كلوب، والفرنسي أرسين فينجر، إلا أن جميع الصحف الإسبانية المقربة من إدارة ريال مدريد أجمعت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي، هو الأقرب لخلافة زيدان.

وقالت صحيفة "الماركا"، وإذاعة "كادينا سبورت"، إن إدارة الريال برئاسة فلورنتينو بيريز تواصلت مع بوتشيتينو فور إعلان زيدان استقالته.

فيما قالت صحيفة "سوي مادريديستا"، إن نجم الفريق السابق راؤول غونزاليس سيكون مساعدا لبوتشيتينو في تدريب الفريق.

ورغم نفي وسائل إعلام إسبانية وجود بند في عقد بوتشيتينو يسمح له بالمغادرة في حال تلقى عرضا من ريال مدريد، إلا أن صحيفة "الماركا" قالت إن العلاقة الجيدة بين إدارة الناديين لن تقف عائقا أمام رغبة النادي الملكي.

ويحمل بوتشيتينو (46 عاما) سجلا جيدا مع الفرق التي دربها، لا سيما توتنهام، الذي جعله لا يغادر المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي، في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وقاد بوتشتينو 218 مباراة مع توتنهام، فاز في 121 منها، وتعادل في 50، وخسر 47، وسجل فريقه 415 فيما استقبل 220 هدفا.

وبوتشتينو هو مدافع أرجنتيني سابق لعب لأندية نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، وإسبانيل الفرنسي، وباريس سان جيرمان، وبوردو الفرنسيين، إضافة إلى لعبه 20 مباراة دولية.