سفن كسر الحصار عن غزة تصل العاصمة الهولندية

قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اليوم الجمعة، أن سفن كسر الحصار الاربعة وصلت إلى العاصمة الهولندية "أمستردام".

وتشكل هذه السفن أسطول الحرية الخامس وتعتبر المحاولة الأحدث التي ينظمها تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة.

وسيقام في أمستردام استقبالا شعبيا للسفن وللنشطاء والشخصيات الذين وصلوا على متنها والبالغ عددهم في هذا الجزء من الرحلة حوالي ٣٠ ناشطاً من عدة دول أوروبية، ويحضر الاستقبال شخصيات ونشطاء من الحركة التضامنية الهولندية.

كما سينظم ظهر اليوم الجمعة تظاهرة قوارب تضامنا مع سفن كسر الحرية يرفع خلالها الاعلام الفلسطينية ويافطات تطالب بكسر الحصار.

كما ستنظم ندوة مساء الجمعة حول سبل كسر الحصار يشارك فيها نشطاء وسياسيون.

ومن المقرر أن تتابع السفينتين الرئيستين إبحارها يوم السبت حيث ستتجه سفينة العودة الى جزيرة "جيرزي" البريطانية قرب الحدود الفرنسية وتتوقف فيها لعدة ساعات ثم تتابع باتجاه ميناء "لي روشيل" الفرنسي.

اما سفينة "حرية" فستبحر باتجاه ميناء برايتون جنوب بريطانيا حيث من المتوقع أن تصله يوم الثلاثاء 5 حزيران وتمكث فيه حتى صباح الجمعة 8 حزيران.