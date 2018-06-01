فلسطين ترفض التعديلات الاميركية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، "إن فلسطين ترفض التعديلات الاميركية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية كونها معادية لشعبنا".

وأشار منصور لتلفزيون فلسطين فجر اليوم الجمعة، الى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا في مجلس الامن لتأجيل التصويت على مشروع قرار توفير حماية دولية لشعبنا، بعد سعيها الى اجراء تعديلات عليه.

وكان دبلوماسيون قد اعلنوا في ساعة متأخرة من مساء امس الخميس، ان مجلس الامن الدولي اجل التصويت على مشروع قرار يدعو الى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد سعي الولايات المتحدة الى اجراء تعديلات عليه.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي الذي قدم مشروع القرار: "تلقينا تعديلات متأخرة للغاية من دولة عضو، لكن يتعين علينا النظر فيها" وذكر أن التعديلات قدمتها الولايات المتحدة.

واعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي مساء امس الخميس ان بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الامن الدولي ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان السفير منصور قد رجح أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مساء الخميس أو الجمعة على أبعد تقدير.

وأوضح منصور، لإذاعة صوت فلسطين، أن الموعد الدقيق للتصويت سيتحدد بناء على جدول أعمال المجلس وتوفر متسع من الوقت لذلك.

وأضاف، إن مشروع القرار في جوهره يدعو لتوفير الحماية للمدنيين، معربا عن أمله بأن يتحمل المجلس مسؤولياته، وأن لا يتم تعطيل المشروع بفيتو أميركي.

وقال منصور، "إنه في حال عرقلة الولايات المتحدة للقرار فان لدينا خيارات أخرى كالتوجه للجمعية العامة على أن يتم الافصاح عن ذلك في حينه".