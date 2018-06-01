مجلس الأمن يؤجل التصويت على آلية لحماية الفلسطينيين

قرر مجلس الأمن مساء أمس الخميس، تأجيل التصويت على مسودة قرار كويتي بشأن إنشاء آلية لحماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت مصادر صحفية إن التصويت تأجل من مساء الخميس وحتى اليوم الجمعة، وذلك بعد أن طلبت واشنطن إدخال تعديلات على مشروع القرار.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في تصريحات صحفية، أن جلسة التصويت على مشروع بلاده (ممثل المجموعة العربية في المجلس) ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت نيويورك (22:00 ت.غ) من مساء الخميس.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وتأتي الخطوة على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية على الحدود.