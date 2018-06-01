حالة الطقس: أجواء ربيعية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً السبت يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم لأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأثنين القادم يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.