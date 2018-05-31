لأول مرة.. ظهور أكبر كائن بحري على وجه الأرض في مصر

علنت وزارة البيئة المصرية رصدها لأحد أكبر الكائنات البحرية حجما والمدرج ضمن قائمة الكائنات المهددة بالانقراض.

ورصدت الوزارة المصرية ظهور الحوت الأزرق في مياه منطقة خليج العقبة بالبحر الأحمر، وذلك لأول مرة.

وأصدر وزير البيئة المصري، خالد فهمي، قرارا برصد الحوت الأزرق وتتبع حركته في مياه البحر الأحمر، حيث يعد الحوت الأزرق أحد أكبر الكائنات البحرية حجما.

ويصل طول الحوت الذي تم رصده إلى 24 مترا، ويعد من أكبر الثدييات الموجودة في البحار والمحيطات، كما أنه "أكبر كائن على وجه الأرض وينتشر انتشارا واسعا بمعظم المحيطات والبحار".

وكان الحوت الأزرق يتم اصطياده حتى وصل إلى أنه مهدد الآن بالانقراض، وتشير تقديرات الاتحاد الدولي إلى أن أعداده تصل إلى 25 ألف حوت.