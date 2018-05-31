غداً.. غزة على موعد مع جمعة "من غزة لحيفا.. وحدة دم ومصير مشترك"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، للمشاركة الفاعلة في الجمعة العاشرة من مسيرات العودة الكبرى، على طول السياج الفاصل شرق القطاع.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نوجّه التحيّة لصمود أهلنا بالداخل الصامد عام 1948، وانطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ الجمعة القادمة يوم 1-6-2018، هي جمعة "من غزّة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك".

كما ستشهد مدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل وبدعوة من الحراك الشبابي ، مظاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً في مفرق الشهيد باسل الأعرج في جادة الكرمل (بنغوريون) تحت مسمى "اغضب مع غزة"، تلاحماً و تضامنًا مع غزة .

وأكد الحراك الشبابي أن "نداء غزّة للتظاهر من غزّة إلى حيفا خطوة واحدة مهمّة وجذريّة في الطريق الذي بدأنا السير فيه".

وأضاف أنه "لسنوات طويلة واجه شعبنا جميع أشكال الجريمة "الإسرائيليّة"، ولعلّ أخطر ما واجهه شعبنا في الداخل، السعي الصهيونيّ إلى تقسيمنا: تقسيم فلسطين، وقطعنا عن إخوتنا اللاجئين المهجّرين من الوطن، ومحاولة إقناعنا بأنّنا لسنا جزءًا من الشعب الفلسطيني، ومحاولة سلب حقّنا في أن نعيش مستقبلًا واحدًا مشتركًا حرًّا وكريمًا في كل بلادنا".

وشهدت الجمعة التاسعة لمسيرة العودة تفاعلا كبيرا ومشاركة واسعة، إذ أشعل مئات الشبان الإطارات المطاطية في محاولة للتغطية على قناصة جيش الاحتلال الذين يستهدفونهم بالرصاص المتفجر والحي، فيما عمل آخرون على قص وإزالة أجزاء من السياج الشائك.

وأكّدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة في غزة بمشاركة كافّة القوى والقطاعات الشعبيّة، كمسيرات جماهيريّة شعبيّة بطابعها وأدواتها السلميّة، لحماية حقّنا في العودة وكسر الحصار.