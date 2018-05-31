الحمد الله: التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في غزة وصل لأدنى مستوياته



أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، أن التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وصل إلى أدنى مستوياته.

وقال الحمد الله: " "إننا نواجه معا، في كافة محافظات الوطن وفي كل جبهات العمل، تحديات ومعيقات كبرى، وبالرغم من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وتدهور الوضع الإنساني في بلادنا، انخفضت المساعدات الخارجية".

وأضاف الحمد الله: " يأتي كل هذا في وقت تتحرك فيه إسرائيل بكل ما تمتلك من قوة ومن دعم من الإدارة الأمريكية، لتوسع مخططاتها في اقتلاع أبناء شعبنا ليس لشيء سوى أنهم فلسطينيون صامدون على أرضهم، وهي تواصل تصعيدها الاستيطاني الاستفزازي، وتتصاعد نسبة اعتداءات مستوطنيها لتعتبر الأعلى منذ ثلاث سنوات، وتحاصر قطاع غزة وتمنع عنه أبسط مقومات الحياة، حيث منعت والدي الطفلة الرضيعة "امال فلفل" من مرافقتها للعلاج في الضفة الغربية، وهي ترقد الان في مستشفى النجاح في نابلس وحيدة، دون أي من أفراد عائلتها".