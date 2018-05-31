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عودة الخطوط الإسرائيلية للعمل وهذا جدول الكهرباء بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:01 - 31 مايو 2018
رمضان وقطع الكهرباء رمضان وقطع الكهرباء
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أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عودة بعض خطوط الكهرباء الإسرائيلية للعمل مجددا، بعد توقفها لعدة أيام على خلفية التصعيد الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الإعلام بالشركة محمد ثابت: "عاد خط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطي، وخط رقم 8 المغذي لمحافظة خانيونس للخدمة مجددا".

وأوضح ثابت أن قدرة هذين الخطين تبلغ تقريبا 24 ميغا وات.

ونوه ثابت إلى بقاء خط إسرائيلي واحد فقط خارج الخدمة وهو خط 11 المغذي لخانيونس وقدرته 12 ميغا.

وأضاف ثابت أن محطة التوليد لا زالت تعمل بمولد واحد فقط وقدرته 24 ميغا وات.

وأشار إلى عدم وجود جدول توزيع محدد حتى هذه اللحظة، وسيتحدد بعد عودة الخط الإسرائيلي الثالث، مستدركا: لكنه سيشهد تحسنا خلال الساعات المقبلة.

 

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