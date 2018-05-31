الحيَّة: الاحتلال سارع للتهدئة وإيقاف المواجهة الأخيرة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الاحتلال كان يسارع للتهدئة وإيقاف المواجهة التي جرت الثلاثاء مع فصائل المقاومة جراء عدوانه المتواصل، محذرًا الاحتلال من محاولة فرض وقائع جديدة.

وأوضح الحية خلال لقاء على "فضائية الأقصى" "أن العدو حاول كسر معادلة وقف إطلاق النار، وللأسف لم يجد من يلجمه ويذكره بقواعد الاشتباك، ونحن قلنا للجميع أن الاحتلال يقتل كيف يشاء ويمضي في غيه، والأحداث الأخيرة صبت الزيت على النار".

وشدد الحية على أن "هذه الحالة التي انتهجها الاحتلال لا يمكن السكوت عليها، فلست من تحدد قواعد اللعبة، وعليك أن تتوقف عند هذا الحد، فنحن لا نخشى من الحروب ولا نريدها، ولا نخشى من التصعيد ولا نريده".

وبين أن المقاومة واعية وراشدة في ردها، فقد "قامت ببعض المناوشات بأقل من الغلاف، ورغم ما تملكه المقاومة على محدوديته مقارنة بالاحتلال إلا أنها قادرة أن توسع المواجهة لأبعد وأبعد من الغلاف".

وكشف أن الاحتلال كان يسارع للتهدئة وإيقاف المواجهة، لافتًا إلى أن كثر اتصل بحماس (مصريون ودوليون وقطريون وعدة جهات)، وقلنا لهم: لسنا من بدأنا ونحن جاهزون حال التزام الاحتلال بقواعد الاشتباك".

وفي سياق مسيرات العودة، شدد على أن مسيرات العودة "لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها أن يكسر الحصار عن غزة وللأبد، وثانيًا أن يستيقظ العالم أن هناك لاجئين يريدون العودة لبلادهم".

ودعا الحية شعبنا للوفاء للمقاومة التي انتصرت لدماء شعبنا، عبر المشاركة بمسيرة العودة غدًا الجمعة في مخيمات العودة شرقي القطاع، والذي تحمل اسم "من غزة إلى حيفا".

وكشفت الحية أن هناك أفكار كثيرة وطروحات كثيرة واتصالات كثيرة حول وضع قطاع غزة، "لكنها لم تنضج بعد، وستعرض على الكل الوطني".

ووجه نداء لأبناء شعبنا في أماكن تواجده بالقول: "بقدر ما تخرجون في الساحات والسياج الفاصل بقدر ما تقربون تحقيق أهدافكم، وعوامل النصر والعودة وكسر الحصار الظالم".