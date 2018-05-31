اسعار المحروقات لشهر حزيران

أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للبترول -أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر حزيران/6- 2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/6/2018 وعلى أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار أدناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

لتر سولار: 6.07 شيكل

لتر بنزين 95: 6.39 شيكل

لتر بنزين 98: 7.10 لتر شيكل

لتر كاز: 6.07 شيكل

اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 60/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 240/ اسطوانة

كما أعلنت ان سعر لتر الغاز واصل إلى المؤسسات والعمارات (2.59) شيكل إسرائيلي، أما سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.