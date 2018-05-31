ليبرمان يبحث مع نظيره الروسي الوضع في سوريا

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس، مع وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، الأوضاع في مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا، في الوقت الذي يهدد فيه النظام السوري بدخول المنطقة التي تقع ضمن اتفاق أمريكي روسي أردني، يحظى بتأييد "إسرائيلي".

جاء ذلك وفق ما أكدته وكالة "تاس" الروسية، التي نقلت أن وزير الدفاع الروسي ناقش مع ليبرمان الذي لبى دعوة موسكو، الوضع في المنطقة على الحدود السورية الأردنية.

وكثيرا ما حذرت "إسرائيل" من توسع النفوذ الإيراني في سوريا، ودعت الاثنين الماضي إلى حرمان غريمتها اللدود إيران من أي وجود عسكري في سوريا.

وخرج ليبرمان يوم الجمعة الماضي بدعوة النظام السوري إلى "طرد الإيرانيين" من سوريا، وذلك غداة تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران و"إسرائيل" في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس الأربعاء إن انسحاب كل القوات غير السورية من منطقة الحدود الجنوبية لسوريا مع "إسرائيل" ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن.