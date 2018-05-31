كيم" يشتكي إلى لافروف من "الهيمنة الأمريكية" قبيل لقائه ترامب

اشتكى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من "الهيمنة الأمريكية"، وذلك قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كيم للافروف خلال لقاء جمعهما في بيونغ يانع: "نحن نحاول التأقلم مع الوضع السياسي الراهن في مواجهة الهيمنة الأمريكية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.

وأعرب كيم في الوقت نفسه عن رغبته في تعزيز التعاون مع روسيا، قائلا: "إنني على استعداد لتبادل آراء مفصلة وفي القضايا العميقة مع قيادتكم السياسية وآمل أن نمضي قدما في ذلك".

ووصل لافروف إلى بيونغ يانغ صباح اليوم، في زيارة نادرة، بدعوة من وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو.

وفي وقت سابق اليوم صرح لافروف بأن روسيا ليس من حقها التدخل بالعملية التفاوضية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلا أنها مستعدة لدعم اتفاقيات محددة حول التسوية الكورية تلبي مصالح جميع الأطراف.

وأضاف لافروف في تصريح صحفي من بيونغ يانغ، "أنا على قناعة أن الجانب الكوري الشمالي يعرف تاريخ السنوات الأخيرة، وسيحدد موقفه مع الأخذ بالحسبان جميع العوامل"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي في الوقت الذي يتم فيه التحضير للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم بسنغافورة، في 12 يونيو/ حزيران المقبل.