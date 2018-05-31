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تقدم في مفاوضات شراء السعودية منظومة "إس-400"

  • فلسطين اليوم
  • 17:08 - 31 مايو 2018
منظومة اس 400 منظومة اس 400
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أكد السفير السعودي لدى موسكو، رائد بن خالد قرملي، أن المفاوضات بخصوص شراء المملكة منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية تسير بنجاح.

وأوضح السفير السعودي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه لا يمكنه الآن تحديد تاريخ الانتهاء من المفاوضات، مشيرا إلى أن المختصين يناقشون تفاصيل إتمام هذه الصفقة.

وأضاف قرملي أنه لإتمام هذا الاتفاق من الضروري مناقشة التفاصيل التقنية.

وقد أبدت السعودية منذ أكتوبر 2017 اهتماما بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400" وأعلنت بعد ذلك أنها وقعت اتفاقا مع روسيا لشراء أقسام من منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي.

كما اتفقت موسكو والرياض على توريد عدد من أنظمة التسليح، مثل أنظمة "Kornet-EM" وراجمة الصواريخ "TOS-1A" وراجمة القنابل "AGS-30" وسلاح كلاشنكوف "AK-103" وذخائره.

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