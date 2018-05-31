اندلاع حرائق في مستوطنات الاحتلال شرق قطاع غزة

اندلع اليوم الخميس، حريق كبير في مستوطنة نيرعام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب طائرة ورقية حارقة أطلقت من بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع الحريق وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف قبل أن يتم اخمادها من قبل طواقم الإطفاء "الإسرائيلية".

وكان حريق كريق اندلع قرب مستوطنة "العين الثالثة" صباح اليوم الخميس شرق خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة سقوط طائرة ورقية محملة بمواد مشتعلة في المكان.

وينظر الاحتلال بخطورة لتكرار هذه الحالات، ويخشى من استمرار إطلاقها، كما يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.