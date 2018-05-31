القيادي الحرازين يدعو لمشاركة حاشدة في فعاليات مخيمات العودة غداً

دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي وعضو الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات (جمعة من غزة إلى حيفا .. وحدة دم ومصير).

وقال الحرازين في تصريح صحفي، :" المشاركة والتواجد الحاشد في مخيمات العودة يحمل رسالة تحد للاحتلال"، مؤكدا أهمية الاستمرار بالفعاليات السلمية التي اتسمت بها المخيمات منذ انطلاقتها.

وأضاف "الاحتلال فشل في ثنينا عن مواصلة هذه الفعاليات، وسنستمر بها حتى نحقق كامل أهدافنا".

وشدد الحرازين على أن الأهداف التي حددتها اللجنة الوطنية العليا لهذه المخيمات، واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن كل ما نحتاجه مزيدا من العزيمة والثبات والصبر.

ونوه إلى أننا نخوض صراعا طويلا ومتشعبا مع الاحتلال، ويجب أن نكون على قدر المواجهة والتحدي، فنحن أصحاب حق.