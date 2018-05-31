"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الديمقراطية" تناقشان التحديات الراهنة

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان، علي فيصل، أمس الأربعاء، في مقر الجبهة في مخيم مار إلياس في بيروت. وحضر اللقاء عضوي اللجنة المركزية للجبهة سهيل الناطور ويوسف أحمد.

وعرض الجانبان آخر تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والأوضاع العامة للشعب الفلسطيني.

وأكدا على حق قوى المقاومة في الدفاع عن أهلنا وشعبنا، ولا سيما في ظل الصمت الدولي والعجز العربي أمام المجازر التي يرتكبها العدو بحق المتظاهرين العزل، وشددا على ضرورة استمرار مسيرات العودة، وعلى إنهاء حصار غزة، ورفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة بحق القطاع.

كما شدّدا على أهمية الحفاظ على الوحدة الفلسطينية الداخلية، وحماية حق العودة، وحفظ استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتمسك بوكالة الأونروا بصفتها شاهداً دولياً على النكبة، مؤكدين على التداعيات السلبية المترتبة على الازمة المالية للوكالة والتي نشأت بفعل الاجراءات الامريكية ضد وكالة الغوث.. وعلى ضرورة إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات.